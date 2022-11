Die Put Option ermöglicht, an fallenden Notierungen des Basiswerts zu partizipieren, wobei der Basispreis dem Reverse-Level entspricht. Der Reverse-Level ist ein bei Auflage fest definierter Wert, der in der Regel in der Nähe des aktuellen Niveaus des Basiswerts am Emissionstag liegt. Fällt der Basiswert beispielsweise auf null, würde der Wert des Zertifikats dem bezugsverhältnisbereinigten Wert des Reverse-Levels entsprechen. Die Put Option spiegelt somit die Bewegung eines theoretischen Leerverkaufs des Basiswerts wider. Durch diesen theoretischen Leerverkauf erhält der Emittent des Zertifikats Geldmittel, die mit dem geltenden Marktzins verzinst werden. Der aus der Verzinsung erzielte Betrag wird wiederum zur Finanzierung bzw. zum Kauf der Up-and-Out Call Option verwendet.