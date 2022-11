Anlegersentiment: Wann kapitulieren die US-Privatinvestoren?

Ein pessimistisches Anlegersentiment ist ebenfalls eine wichtige Voraussetzung für den Start einer erfolgreichen Bodenbildung an den Aktienmärkten. Und in der Tat zeigen derzeit Investorenumfragen, dass bereits ein Großteil der institutionellen Investoren eine Rezession mit deutlich fallenden Unternehmensgewinnen erwartet. Zudem halten an den US-Future-Märkten in Chicago und New York spekulative Investoren derzeit mehr als 200.000 Netto-Short-Positionen auf den S&P 500-Future. Es ist daher wahrscheinlich, dass es auch in den kommenden Monaten zwischenzeitlich zu schnellen Erholungen an den Aktienmärkten kommen wird, wenn Investoren einen Teil ihrer Short-Positionen schließen müssen. Jedoch fehlt uns mit Blick auf das Anlegersentiment noch ein finaler Ausverkauf an den Aktienmärkten, der die implizite DAX-Volatilität VDAX – wie in den Jahren 2003, 2009 und 2020 – für mehrere Wochen über 40 treibt (siehe Grafik 6).