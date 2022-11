Mittlerweile gibt es im Zusammenhang mit diesen Klagen aus Sicht von Johnson & Johnson einen ersten Lichtblick. So konnte sich der Konzern mit der zuständigen New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James auf einen Vergleich einigen. Das US-Unternehmen zahlt 263 Millionen US-Dollar (230 Millionen US-Dollar plus 33 Millionen US-Dollar an Anwaltskosten), um den Streit um seine Rolle beim Vertrieb der süchtig machenden Schmerzmittel zumindest mit dem US-Bundesstaat New York beizulegen. Das Unternehmen sieht sich mit dieser Einigung in seinem Ziel bestätigt, alle Opioid-Klagen weltweit für die Gesamtsumme von 5 Milliarden US-Dollar beilegen zu können.