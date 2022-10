In der vorherigen Folge widmeten wir uns dem Thema der Gewinnrealisierung im Zielbereich, falls auf eine technische Gegenbewegung entgegen der Richtung des übergeordneten Trends spekuliert wurde. Nun betrachten wir die Situation für den Fall, dass man als Anleger auf die Fortsetzung des übergeordneten Trends gesetzt hat.

Während die Erwartungshaltung mit Blick auf den möglichen Gewinn bei der Spekulation auf eine bloße technische Gegenbewegung naturgemäß von vornherein begrenzt ist, stellt sich die Ausgangslage bei einem trendkonformen Trade gänzlich anders dar. Hier gilt die alte Wall-Street-Maxime »let your profits run (and cut your losses short)«. Die Zielsetzung ist somit, am ins Auge gefassten Trend so lange wie möglich zu partizipieren und möglichst erst dann auszusteigen, wenn verlässliche Indizien dafür entstehen, dass die Trendbewegung zu Ende sein könnte. Gerade im Trendhandel ist es für die Profitabilität wichtig, dass man als Anleger möglichst oft die großen Trendbewegungen mitnehmen kann, um einen Ausgleich für die vor allem in Seitwärtsbewegungen entstehenden Fehlausbrüche und damit einhergehende Verluste zu erhalten. Aus psychologischer Sicht muss der Anleger der Versuchung widerstehen, entstandene kleine Buchgewinne zu schnell zu realisieren und hierdurch die große Trendbewegung zu verpassen. Auf der anderen Seite besteht die Herausforderung darin, eine Position, die bereits deutlich in den Gewinn gelaufen ist, nicht mehr zu einer Verlustposition werden zu lassen, sondern einen möglichst großen Teil der Buchgewinne sukzessive zu sichern. Dies geschieht dadurch, dass der schützende Stop, der anfänglich ein Stop-Loss zur Verlustbegrenzung war, im Trendverlauf systematisch nachgezogen wird (Trailing-Stop zur Gewinnsicherung).