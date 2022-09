Aktienanleihen – Zinssatz und Rendite

Der Reiz einer Aktienanleihe liegt in ihrer vergleichsweise hohen Verzinsung. Und so sind Aktienanleihen gerade im derzeitigen Umfeld für viele Anleger eine interessante Investmentalternative. Aber warum können Aktienanleihen eigentlich eine höhere Verzinsung zahlen?

Der Zinssatz

Der Grund hierfür: Die Höhe des Zinssatzes ist primär abhängig von der Schwankungsbreite (Volatilität) des Basiswerts und der Laufzeit der Aktienanleihe. Dabei gilt, je höher die Volatilität des Basiswerts bei gleicher Laufzeit der Aktienanleihe, desto höher der Zinssatz und umgekehrt. Die Zinszahlung erfolgt – im Gegensatz zur Rückzahlung des Kapitals – unabhängig vom Kurs des Basiswerts. Somit werden die Zinsen in jedem Fall ausgezahlt, und zwar für die Zeit zwischen dem Kauf und der Rückzahlung bzw. dem Verkauf der Aktienanleihe. Der Zinsertrag wiederum errechnet sich aus dem jeweiligen Nominalbetrag der Aktienanleihe. Das heißt, zahlt die Aktienanleihe bei einjähriger Laufzeit beispielsweise 8 Prozent p.a., so beträgt der Zinsertrag 80 Euro (1.000 Euro Nominalbetrag x 8 Prozent / 100). Dem Besitzer der Aktienanleihe steht für jeden Tag (Stückzinstag), den er im Besitz der Aktienanleihe ist, der anteilige Zinsbetrag zu. Er wird bei Verkauf der Aktienanleihe vor dem eigentlichen Zinstermin vergütet. In diesem Zusammenhang spricht man von sogenannten Stückzinsen. Ohne die Stückzinsregelung würde ein Verkauf der Aktienanleihe vor dem Zinstermin seinen Besitzer um den Zinsertrag bringen. Am Zinstermin erhält der Inhaber der Aktienanleihe den vollen Zinsbetrag ausgezahlt, unabhängig davon, wann die Aktienanleihe erworben wurde.