WTI-Öl-Future: Technische Eintrübung

Der Future auf die US-Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) hatte im April 2020 im Zuge der Schwankungen an den Finanzmärkten und als Folge der Coronapandemie mit einem Rutsch auf –40,30 US-Dollar Börsengeschichte geschrieben. Für die USA ist WTI die bekannteste und wichtigste Rohölsorte. Ihre Herkunft hat sie an der US-Golfküste und dem mittleren Westen der USA. WTI ist eine schwefelarme Rohölsorte, die mit reduziertem technischen Aufwand raffiniert werden kann. Der WTI-Future wird an der weltgrößten Warenterminbörse, der 1882 gegründeten New York Mercantile Exchange, gehandelt.