In der vorherigen Folge haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie sich Stop-Loss-Niveaus definieren lassen, mit denen man sein Trading-Kapital für den Fall schützen kann, dass die eingegangene Position in die Verlustzone rutscht. Entwickelt sich die Position hingegen in die erwünschte Richtung, stellt sich die Frage nach der Gewinnrealisierung. Dabei lässt sich danach differenzieren, ob man auf eine Trendbewegung spekuliert oder lediglich auf eine technische Gegenbewegung entgegen der Richtung des übergeordneten Trends. In dieser Folge widmen wir uns zunächst der letztgenannten Variante.

Auch wenn technisch orientierte Anleger vorwiegend nach dem Motto »The trend is your friend« agieren und somit an ausgedehnten Trendbewegungen partizipieren möchten, gibt es durchaus immer wieder überdehnte Marktsituationen, in denen die Spekulation auf eine technische Gegenbewegung attraktiv erscheint. Diese Attraktivität resultiert in der Regel aus der Kombination aus überkauften bzw. überverkauften markttechnischen Indikatoren, Anzeichen für eine Stabilisierung und der Möglichkeit, für das Erholungsszenario über einen naheliegenden Support oder Widerstand einen engen Stop-Loss definieren zu können, der das Risiko für das eingesetzte Kapital vergleichsweise klein hält. Da jedoch in diesen Fällen eben auch nur auf eine bloße Gegenbewegung im Rahmen des übergeordneten Trends gesetzt wird, sollte möglichst bereits zum Zeitpunkt des Einstiegs auch über die Frage entschieden werden, wo man die Trading-Gewinne realisieren möchte. Denn analytisch muss bis zum Beweis des Gegenteils davon ausgegangen werden, dass sich die Position ab einem gewissen Niveau wieder in die unerwünschte Richtung – nämlich die des nächstgrößeren Trends – entwickeln wird. Allzu optimistische Erwartungen hinsichtlich des möglichen Gewinnpotenzials sind daher fehl am Platz.