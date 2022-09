Auch die weiter zunehmenden Rezessionssorgen trugen zum Renditerückgang bei. Geschürt wurden sie durch schwächere US-Konjunkturdaten. So verzeichnete das US-BIP im zweiten Quartal den zweiten Rückgang in Folge. Aus Marktsicht ist damit die Definition einer technischen Rezession erfüllt, auch wenn die Fed und auch unsere Volkswirte die US-Wirtschaft zumindest zurzeit noch nicht in einer Rezession sehen. Die unerwartet robusten US-Arbeitsmarktdaten – im Juli wurden mehr als doppelt so viele neue Stellen geschaffen als erwartet – sowie falkenhafte Kommentare von Fed-Offiziellen haben die Fed-Zinserhöhungserwartungen und die US-Anleiherenditen zuletzt wieder steigen lassen, was die Goldpreiserholung ausgebremst hat. Daran änderten auch die niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten für Juli nichts. Da die Renditen für Anleihen mit kürzerer Laufzeit stärker stiegen, wurde die Inversion der US-Zinsstrukturkurve noch ausgeprägter. Dies ging in der Vergangenheit häufig Rezessionen voraus. Die Renditedifferenz zwischen US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit gegenüber jenen mit zwei Jahren Laufzeit ist mittlerweile so stark negativ wie seit dem Jahr 2000 nicht. Man glaubt also, die Fed müsse die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation kurzfristig stärker anheben, was das Risiko einer Rezession im nächsten Jahr weiter erhöht und daraufhin die Fed zu Zinssenkungen veranlasst. So rechnet der Markt für das nächste Jahr bereits mit Zinssenkungen.