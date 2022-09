DAX-Erholung dürfte langsam auslaufen

Niedriger als erwartete US-Inflationszahlen und eine besser als befürchtete Gewinnsaison haben die Aktienmärkte von Mitte Juli bis Mitte August angetrieben, und der DAX bewegt sich mittlerweile über der von uns erwarteten Trading-Range von 11.500 bis 13.500 Punkten. Die stetige Eintrübung des monetären Umfelds, die fallenden Erwartungen für die DAX-Unternehmensgewinne, das mittlerweile wieder recht hohe DAX-Kurs-Buchwert-Verhältnis und das wieder leicht optimistische DAX-Anlegersentiment sprechen jedoch für ein Auslaufen der Erholung, und der DAX dürfte wieder in die Trading-Range zurückfallen.

Eine Reihe negativer Trends spricht dafür, dass die unerwartet kräftige Erholung der Aktienmärkte der vergangenen Wochen langsam auslaufen sollte. Erstens dürften sich die monetären Indikatoren weiter eintrüben, da die Notenbanken trotz Konjunkturabschwächung die Zinszügel weiter straffen müssen. So dürfte mit der anstehenden nächsten US-Leitzinserhöhung auch die US-Zinsstrukturkurve 3-Monate-zu-10-Jahre invers werden. Und das Wachstum der M1-Geldmenge hat sich in den USA zuletzt von 15 Prozent auf 6 Prozent und im Euroraum von 11 Prozent auf 7 Prozent abgeschwächt. Die Kombination aus inverser US-Zinsstrukturkurve und stark abnehmendem Geldmengenwachstum war in vergangenen Zyklen regelmäßig ein Warnsignal für eine recht enttäuschende Entwicklung der Aktienmärkte.