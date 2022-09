ASML – Innovativ und unverzichtbar für die Halbleiterindustrie

Hoffnungsträger EUV – Servicegeschäft wird wichtiger

Der Absatz der neuesten Generation von Lithografiemaschinen gewinnt inzwischen an Fahrt. Nach einem insgesamt unspektakulären Jahr 2020, insbesondere beeinflusst von den zu dieser Zeit noch niedrigen Investitionsausgaben der Chiphersteller, konnte ASML im Laufe des Jahres 2021 wieder deutlich Boden gutmachen. Es hatte sich schon früh angedeutet, dass viele Aufträge nur zeitlich in die Zukunft verlagert worden sind. Diese Orders sind dementsprechend auch nicht verlorengegangen und eine anziehende Dynamik im Hinblick auf die Nachfrage nach Anlagen hält seitdem unvermindert an. Im Zuge der Implementierung neuer Maschinen und einem damit einhergehenden Neugeschäft im Servicebereich erwartet ASML einen zunehmenden Umsatzbeitrag aus der Servicesparte. Während Margendruck und erhöhte Lagerbestände das Geschäft mit Speicherchips (noch) beeinträchtigen, führt die in der Breite vorgenommene EUV-Umrüstung für das Logikgeschäft auch zu einer Verschiebung des Umsatzmixes, was die weiterhin optimistische Absatzprognose von EUV-Systemen unterstreicht.