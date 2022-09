Sie haben im Skandal rund um Wirecard sehr früh tief gegraben: Gab es bei Ihren Recherchen jemals einen Punkt, an dem Sie selbst nicht glauben konnten, was tatsächlich geschieht oder geschehen ist?

Ehrlich gesagt, kann ich heute immer noch nicht ganz glauben, dass das alles wirklich passiert ist. Was mir noch gut in Erinnerung ist: Als herauskam, dass liquide Mittel von Wirecard in Milliardenhöhe zum Großteil auf Treuhandkonten lagen, habe ich mal kurz gedacht, dass das Geld vielleicht gar nicht existiert. Den Gedanken habe ich mir aber gleich wieder verboten. Das schien einfach zu absurd. Erst als wir den Namen des ersten Treuhänders hatten und sahen, was das für ein schräger Vogel ist, fand ich die Vorstellung nicht mehr absurd. Aber so richtig fassen kann ich das bis heute nicht.