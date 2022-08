Fazit

Die Investition in eine Aktienanleihe eignet sich besonders für Anleger, die in stagnierenden, leicht fallenden oder leicht steigenden Märkten von hohen Zinseinnahmen profitieren möchten. Im Gegenzug zu den überdurchschnittlichen Zinsen geben Anleger zwar – verglichen mit einem reinen Aktieninvestment – einen Teil ihres Chancenpotenzials auf, da sie an Kurssteigerungen des zugrunde liegenden Basiswerts nicht partizipieren. Das bedeutet zugleich aber: Für eine positive Rendite sind sie somit nicht von steigenden Aktienkursen abhängig. Es genügt, wenn die Aktie ihr Niveau hält. Zusätzlich sind die Vorteile – verglichen mit einem Direktinvestment in die Aktie – nicht an ein erhöhtes Risiko gebunden. Im ungünstigen Fall von Basiswertkursrückgängen unter den Basispreis spiegeln Aktienanleihen per Fälligkeit die Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts wider. Dabei fungieren die Zinszahlungen, die unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts gezahlt werden, als eine Art Sicherheitspuffer.