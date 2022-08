Smart Mobility – Investieren in die Mobilität der Zukunft

Ob auf der Straße, der Schiene, in der Luft oder zu Wasser – Mobilität verbindet Menschen, Kulturen, Städte, Länder und Kontinente. Eine moderne Gesellschaft könnte ohne Mobilität gar nicht mehr existieren. Denn flexible Arbeitsweisen und der Wunsch nach einem unabhängigen Leben haben die individuelle Fortbewegung unentbehrlich gemacht.

Mobilität ist in modernen Gesellschaften und Ökonomien eine zentrale Säule für Erfolg und Wohlstand. So steht beispielsweise das Auto für den Großteil unserer Gesellschaft für Freiheit, Flexibilität und eine individuelle Fortbewegung. Mobilität erlaubt es, dass Produzenten ihre hergestellten Waren und Güter weltweit vermarkten können oder Reisende nahezu alle Ziele in der Welt erreichen. Des Weiteren sichern Transportnetze den Zugang zu essenziellen Dienstleistungen, wie im Bereich der Bildung und Gesundheit, und tragen damit zu einer höheren Lebensqualität bei. Die Vielfalt an Transportmöglichkeiten fördert zudem die Wirtschaft in entlegenen Regionen. Das schafft Arbeitsplätze und trägt zur Ausbreitung von Wohlstand weltweit bei.