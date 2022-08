Der volatilitätsabhängige Stop-Loss

Eine weitere Möglichkeit, den Stop-Loss zu bestimmen, ist, den Average-True-Range-(ATR-)Indikator zu verwenden. Er misst die sogenannte wahre Handelsspanne über eine definierte Periode. Dieser von Welles Wilder entwickelte volatilitätsbezogene Indikator ist in den meisten Chartsoftwares enthalten. In der Standardeinstellung findet die Periodenlänge 14 Anwendung. Üblich sind Stop-Loss-Abstände von der einfachen ATR bis zur zweifachen ATR. Beträgt die ATR (14) bei Positionseröffnung also beispielsweise 150 Punkte im DAX-Tageschart, so kann der anfängliche Stop-Loss 150 Punkte bis maximal 300 Punkte entfernt platziert werden, falls man auf Basis des Tagescharts seine Trading-Idee entwickelt hat. Die ATR kann jedoch auch auf kürzere oder längere Zeiteinheiten angewendet werden, womit die entsprechenden Stops dann näher oder weiter entfernt liegen.