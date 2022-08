Nasdaq Composite Index: Baisse-Abschwächung

Als Konsequenz deutet die Gesamtlage für den Index eine volatile Stabilisierungschance oberhalb der Unterstützungszone von 10.000 bis 10.500 Punkten an. In Kombination mit der traditionellen US-Sommerrally, die den Index aus dem zweiten, beschleunigten, kurzfristigen Baissetrend zur Seite herausführen sollte, signalisiert dies für das zweite Halbjahr 2022 eine Baisse-Abschwächung. Es wäre allerdings noch zu früh, diese neue, volatile Seitwärtspendelbewegung (um 11.000 Punkte) bereits als Eintritt in eine technische Bodenformation zu bezeichnen. Der Index erhält einem »mentalen Sicherungsstopp« bei 9.650 Punkten (unterhalb der Unterstützungszone von 9.700 bis 9.740 Punkte). Denn fällt der Index im zweiten Halbjahr 2022 mit einem neuen technischen Verkaufssignal durch diesen Bereich, so würde eine räumliche Ausdehnung der Baisse auf der Tagesordnung stehen.