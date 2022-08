Deutsche Telekom: Technisches Eigenleben

Auch innerhalb einer Baisse, wie sie zurzeit im STOXX 600 zu beobachten ist, gibt es ausgewählte Sektoren und Einzeltitel, die trotz der neuen Belastungsfaktoren (wie zum Beispiel die restriktivere Geldpolitik vieler Notenbanken, steigende Refinanzierungskosten der Unternehmen) einen Sonderweg durchlaufen. Dieser findet sich in einer ausgeprägten, mittelfristigen, Relativen Stärke des Sektors gegenüber dem STOXX 600 und in einigen Fällen auch in mittelfristigen Aufwärtstrends bei Einzelaktien wieder. Zurzeit liefert der europäische STOXX Telecommunication, ein klassisch technisch defensiver Sektor, und sein Sektorleader, Deutsche Telekom, eine solche Entwicklung. Die Aktie bewegte sich seit dem Herbst 2015 unterhalb der Widerstandszone von 17,80 bis 18,10 Euro in einer Seitwärtspendelbewegung mit mittelfristigen Abwärts- und Aufwärtstrends. Startend beim Kurstief von 10,40 Euro (März 2020; Corona-Baissetief) etabliert der Wert eine neue Aufwärtsbewegung, die sich seitdem zu einer neuen, technischen Hausse (mittelfristiger Haussetrend bei 15,00 Euro) ausgeweitet hat. Die Deutsche Telekom sollte als neuer Mehrheitsaktionär der Hauptprofiteur der – für die nächsten Jahre angedachten – höheren Dividendenzahlungen und Aktienrückkaufprogramme ihrer US-Tochter T-Mobile sein, die sich auf einem guten operativen Weg befindet. Auch der zuletzt erfolgte Anteilsverkauf bei den Funkmasten gibt der Deutschen Telekom Spielraum für den Schuldenabbau und neue Investitionen.