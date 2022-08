Konsolidierung im EU-Emissionshandel

CO 2 -Preise vorerst seitwärts, mittelfristig weiter aufwärts

Alles in allem gehen wir davon aus, dass die CO 2 -Preise bis auf Weiteres in ihrer Handelsspanne zwischen 80 und 90 Euro je Tonne verharren. Geringere Auktionsvolumina im August, die in der Vergangenheit schon oft die CO 2 -Preise nach oben getrieben haben, dürften eher verpuffen. Sollte es doch noch zu einer Gaskrise kommen, könnten die Preise auch unter 80 Euro fallen. Wegen des dann notwendigen verstärkten Einsatzes der Kohlekraft sind die Preise unseres Erachtens aber nach unten abgesichert. Eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends am CO 2 -Markt erwarten wir erst dann, wenn die hohe Unsicherheit nachlässt und die EU-Wirtschaft wieder besser Tritt fasst. Die stärkere Absenkung der Obergrenze an Emissionen, also die langfristige Verknappung des Angebots an Zertifikaten, dürfte die Preise mittelfristig weiter nach oben treiben, auch wenn die hohen Preise fossiler Energieträger allein schon Investitionsanreiz in emissionsmindernde Technologien sind.