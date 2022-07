Aus diesem Grund sind Futures als Basiswert für Optionsscheine und Zertifikate bestens geeignet, da der Rohstoff selbst physisch nicht gehandelt werden muss. Die Kosten für den physischen Rohstoffhandel würden voraussichtlich so groß sein, dass es sich für Finanzanleger nicht lohnen würde, in Rohstoffe zu investieren. Allerdings hat der Future den Nachteil, dass er immer eine bestimmte Fälligkeit hat. Wenn das Zertifikat zum Beispiel ohne Laufzeitbegrenzung angeboten wird, dann muss der Emittent, bevor der Future fällig wird, ihn in einen anderen, länger laufenden Future wechseln. Dieser Vorgang wird auch als »Rolle« bezeichnet. Beim Rollvorgang kann es allerdings in gewissen Marktsituationen zu deutlichen Preisunterschieden zwischen den einzelnen Futures kommen. In diesem Fall führt zwar der Rollvorgang nicht unmittelbar zu einer Wertveränderung des entsprechenden Zertifikats oder des Optionsscheins. Allerdings kann es sein, dass dieser Rollvorgang auf lange Sicht zu sogenannten Rollgewinnen oder Rollverlusten führt. Mehr zum Thema Rollvorgang erfahren Sie hier.