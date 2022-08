Deutsche Telekom – Gutes Wachstum im US-Geschäft und Stabilität in Europa

US-Zusammenschluss vollzogen – M&A in Europa angekündigt

T-Mobile US hat die Fusion mit Sprint juristisch vollzogen. Die Integration des Wettbewerbers läuft auf Hochtouren, der Markenauftritt wurde kurzfristig angepasst. Synergien in Milliardenhöhe wurden ebenfalls bereits angekündigt. Die neue T-Mobile US bleibt Preisführerin mit guter Netzqualität bei Mobilfunkverträgen in den USA. Das in den vergangenen Jahren auf starkes Wachstum ausgerichtete Unternehmen rückt näher an die Platzhirsche AT&T und Verizon heran. Telekom-Chef Timotheus Höttges richtet seinen Blick nun nach vorne. Er rechnet mit einer anstehenden Konsolidierung der fragmentierten Branche in Europa und hat eine aktive Rolle bei M&A-Transaktionen angekündigt.