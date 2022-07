Liebe Leser,

vor etwas über zehn Jahren sagte der damalige Daimler-Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche fliegende Autos voraus, die mit alternativer Energie angetrieben werden. Nun ja, also Letzteres ist schon einmal eingetroffen – zumindest teilweise. So steigt der Anteil batteriebetriebener Pkws bei den Neuzulassungen kontinuierlich an. Aber dass wir uns mit Autos durch die Lüfte bewegen werden, ist noch Zukunftsmusik.

Jedoch stehen sowohl Verkehrsgewohnheiten als auch Fahrzeuge und Infrastrukturen vor einem grundlegenden Wandel. Alternative Antriebstechnologien, intelligente Verkehrssysteme und selbstfahrende Autos stehen bereits in den Startlöchern, um ein neues Zeitalter einzuläuten.

In unserem Interview haben wir deshalb einen Experten für Mobilität gefragt, wie er den derzeitigen Fortschritt einschätzt, und stellen Ihnen, liebe Leser, im Titelthema eine Möglichkeit vor, wie auch Sie an diesem Zukunftsmarkt partizipieren können.

Apropos Autos: Auch in diesem Jahr findet wieder unser großes Online-Börsenspiel Trader statt, bei dem Teilnehmer nicht nur kosten- und risikofrei ihre Handelsstrategien testen können, sondern der beste Trader auch einen Jaguar F-PACE gewinnt. Die Anmeldung ist ab dem 1. August unter www.trader-boersenspiel.de möglich.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der vorliegenden Ausgabe.