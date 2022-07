Mit Turbo-Optionsscheinen partizipieren Anleger überproportional sowohl an steigenden als auch an fallenden Kursen eines Basiswerts. Dabei besitzen sie einen höheren Hebel als die normalen Standard-Optionsscheine. Jedoch besteht neben einer größeren Chance auch ein höheres Risiko. So verfallen diese Produkte zum Teil wertlos, sobald sie eine festgelegte Knock-Out-Barriere erreichen. Der Anleger erleidet in diesem Fall einen Totalverlust.