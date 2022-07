Discount-Zertifikate: Investieren mit Rabatt

Beispiel: Die ABC-Aktie kostet 75 Euro. Zur gleichen Zeit kostet ein Discount-Zertifikat mit sechsmonatiger Restlaufzeit und einem Cap von 90,00 Euro auf diese Aktie nur 71,00 Euro. Das Discount-Zertifikat bietet also einen Rabatt von über 5 Prozent (4,00 Euro). Da der Cap bei 90,00 Euro festgelegt ist, würde der Anleger auch bei einer positiven Performance der Aktie von bis zu 20 Prozent partizipieren. Würde die Aktie bei Fälligkeit genau bei 90,00 Euro schließen, läge die Performance des Discount-Zertifikats bei ca. 26,7 Prozent und damit 6,7 Prozent höher als die der Aktie. Aber auch wenn die ABC-Aktie bei Fälligkeit bei 75,00 Euro notieren würde, also auf ihrem Anfangsniveau, hätte der Zertifikate-Inhaber eine Performance von 5,6 Prozent erzielt. Erst wenn die Aktie signifikant über 90,00 Euro bis zur Fälligkeit steigt, würde das Zertifikat schlechter als die Aktie abschneiden. Schließt die Aktie am Ende der Laufzeit bei 60,00 Euro, also 15,00 Euro (20 Prozent) tiefer, würde das Zertifikat nur ca. 15,5 Prozent verlieren. Eventuelle Dividenden wurden bei diesen Beispielrechnungen nicht berücksichtigt (siehe Grafik 1).