Tech-Sektor: Kurzfristig anfällig, längerfristig aussichtsreich

Vor allem die steigenden Inflationserwartungen haben die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen seit Jahresbeginn um 130 Basispunkte auf 1,1 Prozent nach oben getrieben. In den USA stieg die entsprechende Rendite sogar um 160 Basispunkte auf 3,1 Prozent. Die derzeitige negative Korrelation zu den Renditen sorgt also für zusätzlichen Kursdruck, denn der Barwert zukünftiger Gewinne, insbesondere wenn sie mit überdurchschnittlichen Erwartungen versehen sind, fällt mit dem Anstieg der Diskontierungssätze. Allerdings dürfte der inzwischen deutliche Kurswechsel der Notenbanken und hier insbesondere der Federal Reserve Bank in den USA, die in den vergangenen Monaten eine immer restriktivere Gangart eingeschlagen hatte, an den Märkten eingepreist sein. Dafür spricht auch der abrupte Kurswechsel an der Nasdaq vom 4. auf den 5. Mai. Als Fed-Präsident Jerome Powell die erwartete Leitzinsanhebung um 50 Basispunkte präsentiert hatte, gelang dem Nasdaq 100 ein Kurssprung um über 3 Prozent – um bereits am Folgetag mit neu aufkommenden Ängsten um 5 Prozent einzubrechen.