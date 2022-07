Der S&P 500 befindet sich noch im technischen Haussezyklus, der im März 2009 bei 666 Punkten startete. Dabei handelt es sich um eine mehrjährige Aufwärtsbewegung, die nur von trendbestätigenden Konsolidierungen (Kursrückgang von 0,0 Prozent bis –10,0 Prozent) und von trendbestätigenden Korrekturen (Kursrückgang von –10,0 Prozent bis –20,0 Prozent) unterbrochen wird. Auch eine Zwischenbaisse, wie die Coronabaisse (Februar/März 2020) hat diesen Haussezyklus nicht beendet. Allerdings haben die zurzeit vorliegenden Belastungsfaktoren (hohe Inflationsraten, Leitzinserhöhungszyklus und anstehende Liquiditätsverknappung durch die US-Notenbank; sinkende Bewertung bei vielen US-Aktien etc.) wegen der möglichen Dauer das Zeug, den S&P 500 aus diesem Haussezyklus in eine mehrjährige Seitwärtspendelbewegung zu führen. Derartige Seitwärtspendelbewegungen starten im Regelfall in einer »normalen« technischen Baisse. Der Index war nach dem Erreichen des Allzeithochs bei 4.819 Punkten (Jahreswechsel 2021/2022, neue Widerstandszone) und der langfristig überkauften Lage zuerst mit einem Take-Profit-Signal aus dem vorherigen Bilderbuch-Haussetrend (Haussetrendlinie lag zum Jahreswechsel 2021/2022 bei 4.600 Punkten) herausgefallen. Danach folgte direkt – mit dem Schnitt der 200-Tage-Linie – ein Verkaufssignal, dass den S&P 500 in eine technische Korrektur führte. Mit den zusätzlichen geopolitischen Herausforderungen (russisch-ukrainischer Krieg) und dem Sprung bei den Energiepreisen wurde der Index bis auf 3.810 Punkte gedrückt, sodass mit einem (Intraday-)Kursrückgang von über 20,0 Prozent eine technische Baisse vorliegt. Sie wird zunächst von der Baissetrendlinie 1 begrenzt, die am Allzeithoch startet und zurzeit bei 4.440 Punkten liegt. Auch die nach unten drehende 200-Tage-Linie verdeutlicht die Eintrübung.