Bei automatisierten Indexsystemen – zum Beispiel beim DAX 40 – kann es von Zeit zu Zeit zu einem »Indexfahrstuhleffekt« kommen. Hierbei gibt es eine oder mehrere Aktien, die sich für längere Zeit immer direkt im Grenzbereich für eine Indexauf- bzw. -entnahme bewegen. Mit Blick auf den DAX 40 hatte Beiersdorf diese Rolle inne. Der Titel war im Dezember 2008 für Continental in den DAX 30 aufgerückt. Im März 2021 – in der Übergangsphase vom DAX 30 zum DAX 40 – musste Beiersdorf den Indexplatz an Siemens Energy abgeben. Im Oktober 2021 stieg Beiersdorf in einer außerordentlichen Indexanpassung für Deutsche Wohnen wieder auf – allerdings in den neuen DAX 40. Im März 2022 kam es bei der regulären halbjährlichen DAX-40-Überprüfung zur Aufnahme von Hannover Rück und zur Entnahme von Beiersdorf. Beiersdorf gehört zu den defensiven, technischen Wachstumsaktien. In Baissephasen des Gesamtmarkts liefern diese Titel im Regelfall eine Relative Stärke, was sich in verbesserten Rängen für die Indexzusammensetzung wiederfindet. Genau das war bei Beiersdorf der Fall. Als Konsequenz kam es im Juni 2022 in einer außerordentlichen Indexanpassung wieder zur DAX-40-Aufnahme von Beiersdorf – diesmal anstelle von Delivery Hero.