nachdem im Jahr 2020 der erste Coronaschreck an den Börsen verdaut war, lieferten vor allem US-Tech-Werte eine fast nie da gewesene Rally. Da war es bei vielen Aktien egal, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis jenseits der 100 lag oder sie überhaupt Gewinn machten. Alle wollten dabei sein und die Charts der großen Technologie-Aktien glichen einer Exponentialfunktion.

Doch nun kommen gleich mehrere Faktoren zusammen, die der wilden Tech-Rally vorerst den Garaus gemacht haben: steigende Zinsen und sinkende Konjunkturerwartungen gepaart mit einer fast rekordhohen Inflation. Die nicht abnehmen wollenden geopolitischen Risiken tun ihr Übriges. Da schaut sich der ein oder andere Anleger seine Investments doch einmal genauer an und tauscht seine Growth-Werte im Depot eher in Value.

JETZT LESEN