Optimistische Analysten und hohe Aktienquoten trüben DAX-Ausblick

Der DAX ist Mitte Juni wieder stark unter Druck gekommen. Zumindest bis zum Ende des dritten Quartals dürfte es regelmäßig Rückschläge an den Aktienmärkten geben, und wir erwarten weiterhin eine sehr volatile DAX-Entwicklung größtenteils zwischen 12.500 und 14.500 Punkten. Denn das Konjunkturumfeld bleibt mit hohen Kosten für Rohstoffe, Energie, Logistik und Löhne herausfordernd, weshalb es in den kommenden Monaten vermehrt Gewinnwarnungen geben dürfte. Zudem sehen wir in dem unerschütterlichen Optimismus der Unternehmensanalysten und den unverändert hohen Aktienquoten der US-Privatinvestoren mittelfristige Warnsignale.

Unterstützt durch ein zwischenzeitlich relativ niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von unter 11 und ein pessimistisches Anlegersentiment mit einer impliziten DAX-Volatilität VDAX von über 35 war der DAX im Mai in der Lage, sich zu erholen. Diese DAX-Erholung verlor jedoch bereits Anfang Juni an Schwung, nachdem der VDAX wieder unter 25 gefallen war, und Mitte Juni kam der DAX erneut stark unter Druck.