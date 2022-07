Wenn Anleger jetzt auf der Suche nach Anlageformen sind, die das Thema Inflation fokussieren, dann bietet sich ein Blick auf den Aktienmarkt an. Nicht alle Unternehmen sind in gleichem Maße von hoher Inflation betroffen. Vielmehr gibt es Branchen oder Einzelwerte, die vermutlich von einer hohen Inflation profitieren werden. Zum Beispiel werden in diesem Zusammenhang oft die Anbieter von Luxuswaren genannt. In der Regel können diese Unternehmen die Preise nach oben anpassen, ohne dass Kunden weniger Waren abnehmen. Neben Luxuswarenanbietern gibt es darüber hinaus eine Vielzahl von Unternehmen, die von hoher Inflation profitieren können oder sich vermutlich besser schlagen als der Markt. Solche Unternehmen finden sich beispielsweise im SGI Inflation Proxy Index , der in der Regel aus 100 Aktien besteht. Die Indexmitglieder werden dabei auf Basis eines mehrstufigen Prozesses ausgewählt. Zunächst werden Unternehmen aus nur fünf Branchen betrachtet: Grundstoffe, Konsumgüter, Industrie, Öl und Gas, Technologie. Danach werden nur noch Unternehmen betrachtet, die gewisse Kriterien wie Handelbarkeit, Marktkapitalisierung oder Herkunft erfüllen. Schließlich erhalten die verbleibenden Werte Inflationsindikatoren, anhand derer sie gerankt werden. Die 100 Unternehmen mit dem besten Ranking werden dann Teil des SGI Inflation Proxy Index. Vierteljährlich wird die Indexzusammensetzung und Gewichtung überprüft und angepasst.