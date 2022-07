Friend-Shoring: Die Bedeutung für Wechselkurse

3. Konsumenten berücksichtigen in zunehmendem Umfang politische Umstände im Produktionsland

Konsumenten treffen ihre Konsumentscheidungen in zunehmendem Umfang nicht mehr nur auf Grundlage von Preis und Qualität der angebotenen Waren. Mehr und mehr werden auch die Umstände der Produktion zu einem relevanten Faktor von Kaufentscheidungen. Sei es, dass Fleisch und Wurst mit einem Preisaufschlag verkauft werden können, wenn eine tierfreundliche Haltungsform ausgewiesen wird; sei es, dass Produkte, die nachweislich ohne Kinderarbeit hergestellt wurden, einen höheren Preis erzielen als vergleichbare Produkte ohne diesen Nachweis. Und wir sehen erste Indikatoren dafür, dass auch politische Umstände in den Produktionsländern für Konsumenten zunehmend relevant sind. Westliche Unternehmen, die weiterhin in Russland Geschäfte machen, müssen schmerzhafte Reputationsverluste hinnehmen, weshalb viele weit jenseits der Sanktionsvorgaben ihre Russland-Aktivitäten einschränken. Industriekonzerne, in der von Uiguren besiedelten chinesischen Region Xinjiang produzieren, sind im Westen zunehmender Kritik ausgesetzt.