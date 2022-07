Erkenntnisse aus der Platinum Week

Mitte Mai fand in London die alljährliche Platinum Week statt, in deren Rahmen die wichtigsten Marktbeobachter wie Metals Focus, World Platinum Investment Council und Johnson Matthey die neuen Markteinschätzungen zu den Platinmetallen veröffentlicht haben. Allgemeiner Tenor ist, dass der globale Platinmarkt nach einem massiven Angebotsüberschuss 2021 in diesem Jahr überversorgt bleiben dürfte, wenn auch weniger deutlich als im vergangenen Jahr. Risiken gibt es sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite. Wir beleuchten die wichtigsten Erkenntnisse.

Der World Platinum Investment Council (WPIC), der seine Prognose in Zusammenarbeit mit dem auf Edelmetalle spezialisierten Researchunternehmen Metals Focus erstellt, rechnet in diesem Jahr bei Platin mit einem Angebotsüberschuss von 627.000 Unzen. Dies stellt eine leichte Abwärtsrevision um 25.000 Unzen im Vergleich zur vorherigen Schätzung im März dar. Der Angebotsüberschuss soll damit rund 500.000 Unzen geringer ausfallen als im Vorjahr (siehe Grafik 1). Der deutlich reduzierte Überschuss kommt deshalb zustande, weil das Angebot um 5 Prozent fallen, die Nachfrage dagegen um 2 Prozent steigen soll. Beim Angebot fällt insbesondere der starke Rückgang der Minenproduktion um 9 Prozent bzw. 421.000 Unzen in Südafrika ins Gewicht, dem mit Abstand wichtigsten Platinproduzentenland. Dabei handelt es sich jedoch um eine Normalisierung nach dem besonders kräftigen Anstieg um 26 Prozent bzw. 1,3 Millionen Unzen im Vorjahr, der durch einen Nachholeffekt begünstigt wurde. Denn nach dem monatelangen Ausfall einer Verarbeitungsanlage im Jahr 2020 lagen noch größere Mengen unverarbeiteter Erze auf Lager, die nach der Wiederinbetriebnahme der Anlage verarbeitet werden konnten. Dieser Prozess erfolgte deutlich schneller, als es die Minenindustrie zuvor erwartet hatte. Die Minenproduktion in Südafrika wäre ohne diesen Sonderfaktor im vergangenen Jahr nicht so stark gestiegen und würde in diesem Jahr wahrscheinlich nicht fallen. Der kräftige Anstieg der Minenproduktion in Kanada wird dagegen durch die erwarteten Rückgänge in Russland und in Simbabwe ausgeglichen. Das Recyclingangebot soll ebenfalls um 2,3 Prozent fallen. In der März-Prognose ging der WPIC noch von einem Anstieg um 4 Prozent aus. Der Grund für die Abwärtsrevision ist ein deutlich geringeres Recycling in der Automobilindustrie im ersten Quartal infolge der Chip-Knappheit und der Zero-Covid-Politik in China. Dadurch wurden deutlich weniger Autos und damit auch Katalysatoren verschrottet.