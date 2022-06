INVESTIEREN IN IMPFSTOFFHERSTELLER

Die Indexmethodik

In das Indexuniversum des Solactive Global Vaccines and Infectious Diseases Index können nur Unternehmen aufgenommen werden, die eine Börsennotiz in einem der Länder haben, die zu den entwickelten Märkten gemäß der Definition der Solactive Country Classification gehören, einschließlich Südkorea und Taiwan. Unternehmen mit einem Listing an einem lokalen Börsenplatz in China sind ausgeschlossen. Des Weiteren müssen diese Unternehmen ihren Hauptsitz in einem der Länder haben, die gemäß dieser Klassifizierung zu den entwickelten Märkten und Schwellenländern gehören. Weitere Kriterien für die Aufnahme in das Indexuniversum sind die Höhe der Marktkapitalisierung (Börsenwert) sowie das tägliche Handelsvolumen an den entsprechenden Börsen. Die Auswahl der Indexbestandteile ist vollständig regelbasiert auf Basis des ARTIS®-Konzepts (Algorithmic Theme Identification System). ARTIS® ist ein proprietäres Software-Tool der Solactive AG, das Unternehmen zu verschiedenen Themen identifiziert, indem es mehr als 500.000 Datenquellen analysiert. Datenquellen können dabei zum Beispiel Finanznachrichten, Unternehmensberichte, Einreichungen oder Social Media sein. Diese Verarbeitungssoftware klassifiziert die von Unternehmen angebotenen Produkte und Dienstleistungen und findet relevante Akteure für die gesuchte Thematik. Dazu werden zu einem Thema Schlüsselwörter definiert, nach denen dann in verschiedenen öffentlich zugänglichen Quellen gesucht wird. Das gefundene Universum an Unternehmen bildet das Ausgangsuniversum für den Indexaufbau. Im Fall des Solactive Global Vaccines and Infectious Diseases Index identifiziert ARTIS® Unternehmen, die ein erhebliches Engagement im Bereich der Entwicklung und Produktion von Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika haben oder von denen dies erwartet wird. Im Auswahlprozess werden Aktien aus vier Bereichen berücksichtigt (siehe Grafik unten).