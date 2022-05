Der EURO STOXX 50 befindet sich seit März 2009 und Notierungen um 1.725 Punkte in einem bisher nicht beendeten technischen Haussezyklus. Hierbei handelt es sich um eine langfristige Aufwärtsbewegung, die aber durchaus von mehrjährigen technischen Pausen unterbrochen werden kann. Seit dem Jahr 2015 steckte der Index in einer solchen Pause mit der Form einer Seitwärtspendelbewegung unterhalb der Widerstandszone von 3.830 bis 3.870 Punkten. Auch wenn die Coronabaisse (Februar/März 2020) den Index kurzfristig bis in einen Ausverkauf bei 2.302 Punkten gedrückt hatte, blieben aus übergeordneter Sicht diese Seitwärtspendelbewegung und der Haussezyklus intakt. Ausgehend vom Tief bei 2.302 Punkten setzte eine neue technische Hausse ein. Mithilfe dieser Hausse war der Index mit einem Investmentkaufsignal über die knapp sechsjährige Widerstandszone (3.830 bis 3.870 Punkte) gesprungen und hatte damit den Haussezyklus bis auf ein neues Haussezyklus-Hoch um 4.415 Punkte (kleiner Widerstand) fortgesetzt. In der Folgezeit ergab sich oberhalb der zusätzlichen Unterstützung um 4.000 Punkte eine Trading-Doppeltopformation.