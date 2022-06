Delivery Hero hat seinen Geschäftsschwerpunkt im Betrieb von Online-Bestell- und Lieferplattformen. Hierbei liegt der Fokus auf Lebensmitteln, Mahlzeiten und sonstigen Artikeln des täglichen persönlichen Bedarfs. Auch wenn der Firmensitz in Berlin ist und Delivery Hero weltweit agiert, hat das Unternehmen nur geringe Aktivitäten in Deutschland. Die Aktien, die mit einem Preis von 25,50 Euro emittiert wurden, werden seit Ende Juni 2017 an den deutschen Aktienbörsen notiert. Zunächst fanden sich die Wachstumsaussichten der Aktie in zwei mittelfristigen Aufwärtstrends mit einem Kursanstieg bis zur gestaffelten Widerstandszone von 48,80 bis 52,40 Euro wieder. Zum Jahreswechsel 2019/2020 und der aufkommenden Coronapandemie schickte ein Investmentkaufsignal den Titel in einen Bilderbuch-Haussetrend, in dem sich die neuen Wachstumsperspektiven reflektierten. Ein Wechselspiel aus Kaufsignalen, Aufwärtsschüben und trendbestätigenden Konsolidierungen führten den Wert bis zum Jahreswechsel 2020/2021 auf ein neues Allzeithoch bei 145,40 Euro und in eine mittelfristig überkaufte Lage. Eine Konsequenz dieser Hausse war, dass der Titel bei der Indexreform (September 2021: Ausweitung des DAX auf 40 Werte) mit zu den zehn Aufnahmetiteln in den neuen DAX gehörte. Trotzdem etablierte die Aktie oberhalb der Unterstützung um 100,00 Euro und unterhalb der gestaffelten Widerstandszone (135,00 Euro bis 145,40 Euro) eine volatile Seitwärtspendelbewegung. Sie hatte den technischen Charakter einer Topformation.

