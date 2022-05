Wohin geht der Euro?

Kommt es zu einer Energiekrise im Euroraum, dürfte der Euro/US-Dollar-Wechselkurs in den nächsten Wochen unter die Parität fallen. Bleibt sie jedoch aus, was wir bei unserer Prognose unterstellen, dürfte der Wechselkurs allerdings in den kommenden Monaten trotz der stärkeren Zinsanhebungen der Fed zulegen. Denn diese sind in den Kursen schon lange berücksichtigt. Im kommenden Jahr dürfte dann aber wieder der US-Dollar die Oberhand haben, da die Fed trotz einer schwächeren Konjunktur Kurs halten dürfte.

Kräftige Zinserhöhungen der Fed …

Auf den ersten Blick scheint die weitere Richtung für den Euro/US-Dollar-Wechselkurs klar: nach unten. Denn auf der einen Seite steht die US-Notenbank Fed, die Anfang Mai ihren Leitzins zum zweiten Mal seit März angehoben hat, und dieses Mal gleich um 50 Basispunkte. Zudem hat Fed-Chairman Jerome Powell in der Pressekonferenz klargemacht, dass weitere beträchtliche Zinserhöhungen folgen dürften und damit die Annahme des Marktes bestätigt (siehe Grafik 1).