Ölmarkt zwischen Angebotsrisiken und Nachfragesorgen

Die Ölpreise haben sich nach dem kräftigen Anstieg zu Beginn des Krieges in der Ukraine beruhigt. Denn das russische Ölangebot sinkt wegen der robusten Käufe Indiens nicht so stark und die Nachfrage steigt infolge der Corona-Lockdowns in China weniger dynamisch als erwartet. Zudem gelangt mit der Freigabe der strategischen Ölreserven zusätzliches Öl an den Markt. Der Ölmarkt dürfte daher in der zweiten Jahreshälfte ausreichend versorgt sein. Wir erwarten einen Rückgang des Brent-Ölpreises auf 90 US-Dollar je Barrel im zweiten Halbjahr.

Der Ölmarkt hat sich nach einem fulminanten Start in das Jahr in den vergangenen Wochen merklich beruhigt. Anfang März, kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, war der Brent-Ölpreis auf fast 140 US-Dollar gestiegen und hatte damit ein 13½-Jahres-Hoch markiert. Seither schwankt der Preis bis auf wenige Ausnahmen in einer Spanne zwischen 100 US-Dollar und 115 US-Dollar je Barrel (siehe Grafik 1). Der Preisrückgang bei Rohöl ging auch mit einer merklichen Verflachung der Terminkurve einher. Die Preisdifferenz zwischen dem nächstfälligen und dem darauffolgenden Brent-Terminkontrakt verringerte sich Ende April auf knapp 20 US-Cent. Niedriger war sie zuletzt Ende letzten Jahres. Anfang März betrug sie noch mehr als 4 US-Dollar. Ähnlich stark war auch die Spread-Einengung zwischen dem nächstfälligen und dem in sechs Monaten fälligen Terminkontrakt. Die Preisdifferenz verringerte sich Ende April auf 5 US-Dollar, verglichen mit 19 US-Dollar sieben Wochen zuvor. Die Preisaufschläge für kurzfristig lieferbares Öl sind also kräftig gefallen, was auf nachlassende Sorgen vor Lieferengpässen hindeutet.