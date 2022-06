Großer Ausverkauf bei Technologie-Aktien?

Bis vor kurzem kannten die US-Technologie-Aktien nur eine Richtung: nach oben. Doch spätestens, seit die Kurse in diesem Jahr unter Druck geraten sind, wissen viele Anleger, dass die Börse nicht nur eine Richtung kennt. Der Nasdaq 100 ist ein gutes Beispiel für die Entwicklung einer ganzen Branche. So stieg der Index innerhalb der vergangenen fünf Jahre zunächst steil nach oben an. Selbst der Coronacrash konnte ihm nicht wirklich etwas anhaben. Auf ein neues Rekordhoch folgte das nächste. Noch im Januar dieses Jahres erreichte er mit mehr als 16.500 Punkten nahezu ein neues Allzeithoch. Doch dann ging es bergab, rund 30 Prozent verlor der Index in diesem Jahr bisher an Wert.

Grund dafür ist der auch als »Tech-Sell-Off« bekannte Ausverkauf von Technologie-Aktien. Prominentestes Beispiel ist die Aktie von Netflix. Sie stellte einen Rekord nach dem anderen auf und wurde so zum Liebling vieler Anleger. Nach dem vorherigen neuen Allzeithoch am 17. November 2021 bei 700,99 US-Dollar ging es mit der Aktie nur noch bergab. Der Aktienkurs stürzte zunächst unter 400 US-Dollar, um kurze Zeit später auch die Marke von 200 US-Dollar zu unterschreiten. In der Zwischenzeit wurde die Aktie im Tief bei 162,71 US-Dollar gehandelt. Seit dem Hoch hat sie somit rund 75 Prozent an Wert eingebüßt. Auch wenn Netflix damit einen der höchsten Verluste verbuchen musste, ist der Streamingdienst in guter Gesellschaft. So fiel der Aktienkurs von Meta (Facebook) oder NVIDIA seit Jahresbeginn um mehr als 40 Prozent. Unter den Top-Tech-Aktien aus den USA sieht der iPhone-Hersteller Apple mit einem Minus von 20 Prozent seit Jahresbeginn fast noch gut aus.