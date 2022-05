LVMH – Unangefochtener Branchenprimus

LVMH ist der unangefochtene Primus der Luxusgüterindustrie. Von der Coronapandemie hat sich das Unternehmen schneller erholt als von uns erwartet. Das Russland-Exposure ist vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs vergleichsweise gering. Die deutlich gestiegenen (Energie-)Preise dürften für die wenig konjunktursensitive Luxuskundschaft eine geringe Rolle spielen. Gleichzeitig hat sich die Aktienbewertung aufgrund des starken Gewinnrevisionstrends seit den Höchstständen deutlich ermäßigt.

Langfristig steigende Nachfrage nach Luxusgütern, China wichtig, aber schwer berechenbar

Der Luxusgüterhersteller LVMH ist mit seinem breiten Produktangebot und der internationalen Präsenz exzellent positioniert, um langfristig vom strukturell wachsenden Luxusgütermarkt (zunehmender Wohlstand vor allem in den Schwellenländern) zu profitieren. Die Preissetzungsmacht ist stark, regelmäßige Preiserhöhungen werden von der Kundschaft vergleichsweise gerne und ohne nennenswerte negative Nachfrageeffekte akzeptiert, da sie die Exklusivität und den Wert der Produkte sichern. Das vermögende Klientel ist in der Regel auch weniger anfällig für Konjunkturschwankungen, und die vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs gestiegenen Energiepreise dürften der Kauflaune von Luxuskunden vergleichsweise wenig anhaben. Daneben entstehen in zahlreichen Schwellenländern sehr wohlhabende Eliten, die Nachfrageschwankungen in den entwickelten Märkten überkompensieren.