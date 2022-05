Für eine DAX-Stabilisierung müsste es bei den Risikofaktoren aber endlich Entspannungssignale geben, damit der Trend der DAX-Unternehmensgewinne mittelfristig nicht einbrechen wird. So müsste der zuletzt dramatische Anstieg der Renditen für Staatsanleihen nun an Momentum verlieren. Unsere Bondstrategen erwarten zum Jahresende eine Zehnjahresrendite von 1,1 Prozent in Deutschland und 3,3 Prozent in den USA, also nur noch moderate Zugewinne. Im Ukraine-Krieg wären Signale entscheidend, dass ein russisches Gasembargo für Deutschland ein unwahrscheinliches Risikoszenario bleibt. Und mit Blick auf China wäre es wichtig, dass die Regierung wegen des zunehmenden Drucks auf die Konjunktur anfängt, ihre Null-Covid-Strategie langsam zu lockern.