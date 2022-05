Liebe Leser,

wahrscheinlich war es dem englischen Arzt Edward Jenner im Jahr 1796 nicht bewusst, was für ein Durchbruch auf dem Gebiet der Medizin ihm gelungen ist. Damals ritzte er einem Jungen Kuhpocken unter die Haut, um ihn gegen Pocken zu immunisieren. Die erste Impfung war geboren. Seither wurden viele weitere Vakzine gegen Krankheiten wie zum Beispiel Kinderlähmung, Masern, Tetanus oder Keuchhusten entwickelt.

So war die Hoffnung am Beginn der Coronapandemie groß, auch gegen den SARS-CoV-2-Erreger einen Impfstoff zu finden. Und die Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Gleich mehrere Unternehmen konnten nicht einmal ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie Wirkstoffe auf den Markt bringen.

Besonders war nicht nur die enorme Geschwindigkeit bei der Entwicklung, sondern auch die neue Technologie, die zum Einsatz kam: Messenger-Ribonukleinsäuren, kurz mRNA, die laut vieler Experten eine Revolution in der Impfstoffentwicklung auslösen könnten. Neben Covid-Impfstoffen arbeiteten Unternehmen auch an neuen weiteren mRNA-Vakzinprojekten, wie zum Beispiel potenzielle Impfstoffe gegen Zika, Krebs, Tuberkulose oder HIV.

Dies haben wir zum Anlass genommen, Ihnen in unserem Titelthema eine Möglichkeit vorzustellen, wie Sie gezielt in eine Vielzahl an Unternehmen aus dem Bereich der Produktion und Entwicklung von Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika investieren können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!