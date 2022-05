“Das Capped Bonus-Zertifikat auf die Mercedes-Benz Group zählte im abgelaufenen Monat zu den beliebtesten Anlageprodukten. Die Laufzeit endet am 16. Juni 2023 und die Bonusrendite liegt zurzeit bei 13,18 Prozent p.a. Diese Rendite wird erzielt, wenn die Aktie des Autobauers während der Laufzeit nicht auf oder unterhalb der Barriere in Höhe von 36 Euro gehandelt wird. Der maximale Gewinn ist bei »Capped« Bonus-Zertifikaten begrenzt, in diesem Beispiel bei 78,00 Euro.”