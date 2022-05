Gehebelt in Wasserstoff investieren

Die Politik sowohl in der EU als auch in den USA hat die Weichen klar in Richtung Wasserstofftechnologie gestellt. Die Maßnahmenkataloge beinhalten unter anderem massive Investitionen in Forschung und Infrastruktur der Technologie. Bisher standen Anlegern im Produktuniversum von Société Générale zwei Unlimited Index-Zertifikate auf die Solactive Hydrogen Indizes (WKN: SR7 XYH und SD1 4TH) zur Verfügung, um an jeweils 15 ausgewählten Unternehmen rund um das Thema Wasserstoff zu partizipieren. Nun wurde das Angebot um vier Faktor-Optionsscheine erweitert. Risikofreudige Anleger können damit gehebelt in den Solactive North America Hydrogen Index CNTR investieren. Er umfasst zehn Aktien, die in den USA oder Kanada gelistet sind und eine Geschäftstätigkeit im Bereich Wasserstoff haben.