»Unterm Strich bleiben Deutschlands Anleger also eher pessimistisch für die weitere Entwicklung an den Märkten. Zu viele Unsicherheitsfaktoren unterstreichen diese Sichtweise. In diesem Marktumfeld sind strukturierte Wertpapiere ganz sicher mehr als nur eine Überlegung wert. Mithilfe von Zertifikaten und Optionsscheinen lassen sich Risiken aus dem Portfolio nehmen. Insofern ist der Mai sicher ein Monat, der sich für eine Depotanpassung anbieten könnte«, so Lars Brandau, Geschäftsführer des Deutschen Derivate Verbands.

