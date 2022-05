Was der extraETF Finanzmanager kann – und wie er Ihnen hilft

Sobald der Finanzmanager auf extraETF.com aktiviert wurde, ist Ihr erstes Portfolio in weniger als fünf Minuten angelegt. Sie können die Transaktionen aus Ihrem Depot (Käufe, Verkäufe, Ausschüttungen, etc.) manuell erfassen, sie über eine Anbindung an Ihr Depot automatisch einlesen oder Ihre Wertpapierabrechnungen mit unserem PDF-Import per Drag-and-drop direkt in den Finanzmanager importieren.