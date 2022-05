Börslich oder außerbörslich?

In der Regel fällt beim börslichen und außerbörslichen Handel eine Ordergebühr an, beim börslichen Handel zusätzlich noch eine Maklercourtage. Société Générale bietet in Verbindung mit den Brokern regelmäßig Aktionen für den außerbörslichen Handel an, mit denen der Zertifikateanleger Gebühren sparen kann. Beide Handelswege haben Vor- und Nachteile; für welchen Weg der Kunde sich letztendlich entscheidet, bleibt ihm überlassen. In Bezug auf die Wahl des Handelsplatzes bestehen keinerlei Einschränkungen, Anleger können somit den Handelsplatz ihres Produkts frei wählen. Das bedeutet, dass sie zum Beispiel ein Zertifikat von Société Générale außerbörslich kaufen und anschließend über die Börse wieder verkaufen können oder umgekehrt.