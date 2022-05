Gold glänzt als sicherer Hafen und Inflationsschutz

Die kräftig gestiegene Nachfrage nach Gold-ETFs trug auch dazu bei, dass Gold den massiven Gegenwind durch beträchtlich steigende Anleiherenditen und einen aufwertenden US-Dollar wegstecken und sich auf dem höheren Niveau halten konnte. Normalerweise hätte diese Kombination zu einem signifikanten Preisrückgang geführt. Denn die in den USA inzwischen auf ein 40-Jahres-Hoch von 8,5 Prozent gestiegene Inflationsrate hat die US-Notenbank Fed zu einer geldpolitischen Kehrtwende veranlasst. Sah man bei der Fed die steigende Inflation bis in den Herbst 2021 hinein noch als vorübergehend an, auf die man nicht unmittelbar reagieren müsse, so wird sie von den US-Währungshütern mittlerweile als vordringliches Problem bezeichnet, das zuallererst gelöst werden müsse. Der Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik wurde im März mit der vorzeitigen Beendigung der Anleihekäufe und der ersten Zinserhöhung seit Ende 2018 eingeleitet. Auf einer der kommenden Sitzungen soll damit begonnen werden, die auf fast 9 Billionen US-Dollar angeschwollene Bilanzsumme abzuschmelzen. Die Rede ist von einer monatlichen Reduktion der Anleihebestände um 95 Milliarden US-Dollar. Die Bilanzsumme soll einer Fed-Gouverneurin zufolge deutlich schneller reduziert werden als zwischen 2017 und 2019. Zudem dürfte im Mai die nächste Zinserhöhung anstehen. Kommentare von Fed-Vertretern, allen voran Fed-Chef Jerome Powell, deuten darauf hin, dass sie sogar 50 Basispunkte groß ausfallen könnte. Letztmals erhöhte die Fed am Ende des Zinserhöhungszyklus 1999/2000 den Leitzins in einem Schritt so stark. Geht es nach den in den Fed Fund Futures ablesbaren Markterwartungen, dürfte dies nicht der einzige große Zinsschritt in diesem Jahr bleiben. Diese preisen in den kommenden drei Sitzungen Zinserhöhungen von 130 Basispunkten und bis Ende des Jahres Zinserhöhungen von mehr als 200 Basispunkten ein. Damit erwartet der Markt bereits stärkere Zinserhöhungen als die Prognosen der US-Notenbank. Sie suggerierten bei der Sitzung im März einen Anstieg des US-Leitzinses bis zum Jahresende auf 1,9 Prozent. Unsere Volkswirte rechnen inzwischen damit, dass die Fed den Leitzins bis zum Jahresende auf 2,5 Prozent anhebt.