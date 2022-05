Eine gute Technik für eine erste antizyklische Bestätigung, dass die Zone einen Ausgangspunkt für eine zumindest temporäre Trendwende darstellen wird, ist die Candlestick-Analyse. Kommt es im entsprechenden Kursbereich zu einer Umkehrformation im Kerzenchart (beispielsweise Hammer/Shooting Star, Engulfing, Harami etc.), dann erhöhen sich die Chancen für ein Ende der Korrektur des übergeordneten Trends. Ferner kann als Filter ein Oszillator (zum Beispiel Stochastik oder Relative Strenght Index (RSI)) vorgeschaltet werden. In diesem Fall werden nur die Kerzenumkehrsignale an einer potenziellen Wendezone beachtet, die in einem überverkauften bzw. überkauften Zustand des Indikators auftreten. Daneben gibt es mehrere Möglichkeiten, trotz eines grundsätzlich antizyklischen Einstiegs in Bezug auf den übergeordneten Trend eine prozyklische Bestätigung für eine Trendwende im untergeordneten Trend zum Einstieg zu nutzen. Dies geht entweder im Rahmen der sogenannten Multi-Time-Frame-Analyse. Dabei betrachtet der Anleger die potenzielle Umkehrzone in einer niedrigeren Zeitebene als dem Tageschart (beispielsweise Stundenchart oder 15-Minuten-Chart) und wartet hier zum Feintuning des Einstiegs eine Trendwende ab; beispielsweise in Gestalt einer Umkehrformation (Doppelboden, Doppeltop, Kopf-Schulter-Formation etc.) oder einfach in Form eines Anstiegs über das letzte Kurshoch oder eines Rückfalls unter das letzte Kurstief in der niedrigeren Zeitebene und damit einem Bruch des untergeordneten Korrekturtrends. Eine weitere Möglichkeit für eine prozyklische Bestätigung innerhalb des antizyklischen Einstiegs stellt das nachhaltige Überwinden eines nächsten relevanten Widerstands bzw. das Unterschreiten einer nächsten relevanten Unterstützung in der selben Zeitebene dar. Dies kann das letzte Hoch bzw. Tief, die korrektive Trendlinie oder eine kürzerfristige gleitende Durchschnittslinie sein, die den Korrekturtrend zuvor bei Gegenbewegungen gut begrenzt hatte.