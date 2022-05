Die französische Air Liquide ist weltweit einer der führenden Hersteller von Industriegasen sowie von medizinischen Gasen. Hinzu kommen jetzt Investitionen in die umfangreiche Produktion von grünem Wasserstoff. Die Aktie von Air Liquide, die im französischen CAC 40 und im EURO STOXX 50 enthalten ist, gehört sowohl zu den defensiven technischen Wachstumsaktien als auch zu den technischen Marathonläufern an den europäischen Aktienmärkten. Hierbei handelt es sich um Titel, die sich seit vielen Jahren in (moderaten) Haussebewegungen befinden und im Regelfall innerhalb einer guten Gesamtmarktverfassung innerhalb ihrer Aufwärtsbewegung neue Allzeithochs liefern. Bei Air Liquide ist diese übergeordnete, sehr langfristige Aufwärtsbewegung seit dem dritten Quartal 2016 in einen idealtypischen Haussetrend, der bei 71,40 Euro startet, hineingelaufen. Dieser Haussetrend, dessen fast sechsjährige Hausse-Trendlinie zurzeit bei 132,90 Euro angekommen ist, wurde auch in der Coronabaisse (Februar/März 2020) verteidigt. Die in den vergangenen Wochen aufgetretene Gesamtmarktschwäche aufgrund der geopolitischen Herausforderungen hat den Wert mit einer ausgeprägten Relativen Stärke gegenüber den wichtigen europäischen Aktienindizes überstanden. Der fast sechsjährige Haussetrend ist bisher ein idealtypisches Wechselspiel von (Investment-)Kaufsignalen, mittelfristigen Aufwärtstrends und mittelfristigen technischen Konsolidierungen. Die Konsolidierung unterhalb der Widerstandszone von 140,00 bis 143,30 Euro (lag seit Februar 2020 vor) hatte bereits einen trendbestätigenden Charakter (nach oben). Mit dem Investment-kaufsignal (Sommer 2021; Sprung über 143,30 Euro) setzt sich der Haussetrend – in den vergangenen Wochen auch gegen die Gesamtmarktschwäche – im Umfeld der steigenden 200-Tage-Linie fort.

