Im Zuge der Konsolidierung hat sich der Abschlag der Porsche-Aktie gegenüber der Volkswagen-Aktie von 40 Prozent wieder etwas verringert (ca. 33 Prozent per 31. März 2022). Dies liegt einerseits an den momentanen temporären Herausforderungen (Halbleitermangel, Ukrainekrieg, höhere Material- und Logistikkosten, Produktionskürzungen etc.). Andererseits ist die Porsche-Aktie relativ illiquide, weshalb sie generell in Zeiten eines Marktabschwungs eine höhere Schwankungsbandbreite im Vergleich zu den VW-Aktien aufwies. Insgesamt entwickelten sich die Porsche SE-Aktien in den vergangenen Monaten leicht besser als die VW-Stammaktien, was wir insbesondere auf den geplanten Börsengang der Porsche AG zurückführen.