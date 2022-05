Egal, wie sich die Allianz-Aktie in den kommenden Monaten bewegt, solange sie zwischen dem 16. November 2022 und dem 16. Dezember 2022 nie unter 180,00 Euro notiert, erhalten Anleger den Bonusbetrag von 234,00 Euro ausbezahlt, was einer annualisierten Rendite von 10,8 Prozent p.a. entspricht. Die Aktie kann aber auch dauerhaft 17 Prozent vom momentanen Niveau aus betrachtet fallen (Stand 13. April 2022) und Anleger erzielen trotzdem noch die Rendite von 10,8 Prozent p.a. Berührt hingegen die Aktie während der Beobachtungsphase die Barriere, erhalten Anleger am Fälligkeitstag eine Aktie pro Zertifikat zurück. Da das Zertifikat zurzeit nur 0,50 Euro mehr als die Aktie kostet, ist dieser Fall also in etwa vergleichbar mit dem direkten Erwerb der Aktie. Steigt hingegen die Allianz-Aktie über das Bonuslevel hinaus, erhalten Anleger pro Zertifikat ebenfalls eine Aktie zurück und nehmen an steigenden Kursgewinnen unbegrenzt teil (auch wenn die Barriere im Beobachtungszeitraum verletzt wurde).