DAX: Konjunkturumfeld trübt sich weiter ein

Die Aktienmärkte bekommen immer stärkeren Gegenwind von der Konjunktur, da auf der einen Seite die Wachstumserwartungen reduziert und auf der anderen Seite die Inflationsprognosen erhöht werden. Doch das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des DAX von 12 und die hohe implizite DAX-Volatilität von 30 sprechen dafür, dass es der DAX in den kommenden Wochen schaffen wird, sich trotz negativer Konjunkturtrends größtenteils zwischen 13.500 und 14.500 Indexpunkten seitwärts zu bewegen.

Das Konjunkturumfeld für den deutschen Aktienmarkt trübt sich weiter ein. So haben die Volkswirte der Commerzbank das von ihnen für 2022 erwartete Wachstum für die deutsche Konjunktur nochmals von 2,5 Prozent auf 2,0 Prozent reduziert. Die sich ausweitenden Corona-Lockdowns in China untermauern die pessimistische Wachstumsprognose der Commerzbank für China, die mit 4,5 Prozent deutlich unter dem 5,5-Prozent-Ziel der chinesischen Regierung liegt. Das schwächere Wachstum in Deutschland und die Lockdowns in China trüben die DAX-Gewinnperspektiven. So hatten zuletzt bereits 24 der 40 DAX-Unternehmen negative Gewinnrevisionen für das Geschäftsjahr 2022 (siehe Tabelle 1). Wir erwarten für die DAX-Unternehmen für das Geschäftsjahr 2022 mittlerweile einen Gewinnrückgang um 5 Prozent, während die Markterwartungen (I/B/E/S) derzeit noch einen Gewinnanstieg um 5 Prozent anvisieren.